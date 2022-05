La rocambolesca fuga dopo il furto nel Lecchese finisce male: feriti due ladri in trasferta

Spread the love

Un 36enne di Asti e un 37enne di Torino, entrambi italiani, sono stati protagonisti prima di un furto, poi di un inseguimento e infine, loro malgrado, di un soccorso da parte dei vigili del fuoco nel Lecchese nel pomeriggio di venerdì 29 aprile 2022 dopo che si sono lanciati dal ponte di San Michele a Paderno d’Adda per tentare di sfuggire ai carabinieri. Dopo essere stati messi in salvo con un complesso intervento, durato quattro ore e che ha impegnato 16 pompieri, sono stati arrestati e trasportati in ospedale con contusioni e fratture.

Il furto era avvenuto in un appartamento di Casatenovo. Sorpresi e intercettati dai militari in borghese, i due si erano dati alla fuga in sella a una moto su cui era stata applicata una targa contraffatta. Avevano con loro numerosi oggetti da scasso, tra cui un flessibile tascabile, due radio scanner e parte della refurtiva, restituita al legittimo proprietario. A un certo punto, arrivati al ponte, hanno scelto di lanciarsi nel bosco sottostante ma la fuga per loro si è conclusa nel peggiore dei modi.