Strage in famiglia nel Varesotto, madre e figlia uccise a martellate nel sonno

“Un risveglio terribile per la città, una tragedia”: queste sono le parole del sindaco di Samarate, Enrico Puricelli riferendosi alla terribile strage avvenuta poche ore prime. Questa mattina, mercoledì 4 maggio in un’abitazione di Samarate in Provincia di Varese, sono stati trovati i corpi senza vita di due persone, altre due sono ferite e soccorse dai sanitari.

Potrebbe trattarsi di una strage in famiglia, in cui il marito dopo aver colpito i suoi due figli e la moglie nel sonno, avrebbe tentato di darsi fuoco. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa, che hanno sentito le urla.