Sirene dei pompieri e tanta gente in lacrime per l’addio a “Giamba”

laprovinciapavese – urly.it/3ndf-

Garlasco, nel primo pomeriggio di ieri si è fermata per l’ultimo saluto a Giovanni Battista Corsico, il vigile del fuoco e barista, morto a52 anni per un male incurabile. Una malattia scoperta solo negli ultimi mesi, che non gli ha dato scampo. Ma il pompiere paura non ne ha, come recita un celebre inno dei vigili del fuoco. «Mio fratello – dice Federico, che con Giovanni Battista, per tutti “Giamba”, era titolare dai primi anni Novanta dello storico bar Europa di Gropello – ha lottato come un leone. Il 28 aprile era il suo compleanno, era lucidissimo e ha ricordato molte persone che gli volevano bene».