Video – Sirmione – esercitazione finalizzata all’utilizzo del sistema di comunicazione satellitare in emergenza

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Vigili del fuoco in addestramento a Sirmione (BS) per simulare l’incendio e l’evacuazione di un traghetto, il salvataggio di persone in difficoltà in acqua e il soccorso di un parapendista con la trasmissione dagli scenari in diretta streaming al Centro Operativo Nazionale dei Vigili del fuoco al Viminale, attraverso l’uso di un sistema di comunicazione satellitare, simulando l’assenza di rete di telefonia mobile.

Presenti all’ esercitazione anche il Capo del Corpo Nazionale, Parisi, il Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali Nanni e il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per la Lombardia, Cavriani.

Nell’esercitazione promossa dalla Direzione regionale hanno partecipato squadre del Piemonte, del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, del Trentino e dei volontari di Desenzano (BS).

Predisposta anche una postazione di accoglienza delle “vittime” con un triage sanitario curato dai volontari della Croce Rossa Italiana ed un triage psicosociale curato da psicologhe volontarie di ASPIC Milano.

Hanno partecipato all’esercitazione la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Polizia Locale, la Croce Rossa Italiana, i volontari della Protezione Civile, i tecnici dell’ANSFISA, l’Agenzia Nazionale per le Sicurezza delle Ferrovie, delle Infrastrutture Stradali e Autostradali.

