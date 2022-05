Baby gang in centro: le due quindicenni sono state portate in comunità, una è riuscita a scappare

Spread the love

Il giudice del Tribunale dei minori di Venezia ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare del collocamento in comunità delle due quindicenni veronesi arrestate martedì sera per rapina aggravata e lesioni. I loro avvocati, Massimo Martini per Anna e Marco Galli per Paola (i nomi delle ragazze sono di fantasia), hanno consigliato la linea difensiva del silenzio, in «attesa di ulteriori sviluppi delle indagini». Perchè non sarebbe, spiegano, «tutto così chiaro». E quindi, proprio perchè possano rendere dichiarazioni coscienti «cosa al momento impossibile con le indagini alla fase embrionale», chiosano, le due giovani si sono avvalse della facoltà di non rispondere alle domande del gip.