Chi abbandona un anziano ha diritto all’eredità?

indegnità a succedere: l’abbandono di incapace può rientrare tra i reati che comportano l’esclusione dalla successione?

Nel caso in cui un anziano sia affidato alle cure del figlio o del nipote, peraltro suo futuro erede, e questi se ne disinteressi a tal punto da provocarne la morte per mancanza di nutrizione, medicinali e cure, potrebbe ciò determinare una causa di «indegnità a succedere»? In altri termini, chi abbandona un anziano ha diritto alla sua eredità?

La questione è stata analizzata di recente dalla Cassazione [1]. Ecco cosa ha detto la Corte in proposito.