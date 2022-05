Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI

In data odierna si è concluso con esito positivo il corso per “Conduttori di Simulatore Navale” svoltosi dal 3 al 6 maggio 2022 presso la Scuola di Soccorso Nautico di Brindisi e destinato a n° 8 Vigili del Fuoco dello stesso Comando.

Per lo svolgimento del corso di formazione ci si è avvalsi di personale istruttore altamente specializzato della multinazionale KFT Fire Trainer, ditta installatrice dell’impianto, con il supporto di personale proveniente dal Comando VVF. di Roma.

Il cosiddetto Simulatore Navale (Ship Trainer) è un’apparecchiatura che riproduce verosimilmente gli ambienti che si possono trovare a bordo di una nave, ed utilizzato durante i corsi di formazione “Antincendio Navale”, per i quali è prevista la presenza, oltre che degli istruttori navali, anche di tale figura cosiddetta “Conduttore” al fine di gestire le simulazioni di incendio attraverso un sofisticato apparato di controllo.

La simulazione di intervento all’interno del simulatore è considerato uno degli scenari ad alto quoziente di difficoltà, visto che gli spazi di intervento sono molto ridotti.

L’apprendimento di tecniche di antincendio navale consente ai Vigili del Fuoco di intervenire tempestivamente a bordo di navi da crociera, navi mercantili o natanti di dimensioni più ridotte.