Il Green Pass varrà ancora fino a giugno 2023, via libera dal Parlamento europeo

Green Pass ancora per più di un anno, fino a giugno 2023. Il Parlamento europeo ha approvato l’estensione della validità del certificato verde per i cittadini dell’Ue e per quelli provenienti da Paesi terzi. Dall’Eurocamera sono arrivati 432 voti favorevoli, 130 contrari e 23 astenuti per il primo via libera e 441 voti favorevoli, 132 contrari e 20 astenuti per il secondo. Per far sì che le regole entrino effettivamente in vigore, però, deve arrivare l’ok anche del Consiglio europeo, con la ratifica da parte di tutti gli Stati membri. I negoziati inizieranno subito, così da approvare definitivamente l’estensione prima della scadenza attualmente prevista per il 30 giugno.

