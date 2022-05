In Valle d’Aosta frana sulla regionale 44, strada interrotta – Non ci sono persone coinvolte nella frana

Spread the love

GABY (Aosta) – Una frana di massi di grandi dimensioni e fango ha coinvolto nella notte la strada regionale 44 della Valle del Lys, nel Comune di Gaby, in località Serta. La viabilità in entrambi i sensi di marcia è interrotta. Il distacco è avvenuto intorno all’1.50 di notte e ha provocato danni ingenti alla strada e all’illuminazione pubblica. Non ci sono persone coinvolte e la frana non ha causato danni alle abitazioni circostanti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco professionisti e volontari, il personale del corpo forestale e le forze dell’ordine.

“I massi di grandi dimensioni cadendo hanno creato tre grandi crateri sulla strada regionale- spiega il sindaco di Gaby Francesco Valerio-. Ora stiamo aspettando l’arrivo dei geologi che effettueranno un sopralluogo nel punto del distacco”.