Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LIVORNO

I vigili del fuoco di Livorno sono intervenuti intorno alle 7 di stamattina per un incendio al terzo piano di civile abitazione trattasi di un edificio a 4 piani fuori terra. Non risultano feriti L’Appartamento è inagibile cosi come la terrazza soprastante, la dinamica e le cause dell’incendio sono tuttora in fase di accertamento