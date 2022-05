Video – Sbarco di migranti in Calabria, soccorsi dai vigili del fuoco

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Crotone, sede centrale, impegnata per sbarco profughi sulle spiagge di Capo Colonna. Trattasi di una imbarcazione a vela di 15m con settanta profughi a bordo tra cui donne e bambini.

L’intervento dei Vigili del Fuco è valso per assistenza allo sbarco e per la messa in sicurezza del natante. Sul posto guardia costiera, polizia di stato, guardia di finanza e Croce Rossa Italiana.

Non si registrano danni a persone.

