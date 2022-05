Alessandria, incendio di un capannone nel comune di Alluvioni Piovera

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Alle 18.45 dell’8 maggio i vigili del fuoco sono intervenuti in frazione Montariolo, nel comune di Alluvioni Piovera, per l’incendio di un capannone. Il rogo ha coinvolto vari materiali presenti nella struttura che risulta dismessa. Il pronto intervento della squadra del distaccamento di Tortona, con l’ausilio di due squadre della sede centrale, ha consentito di attaccare l’incendio da più parti e di limitare il propagarsi delle fiamme.

Le operazioni di spegnimento, bonifica e di messa in sicurezza dell’area interessata dal rogo si sono protratte per circa due ore.