Cane da caccia cade su un terrazzamento, salvato dai vigili del fuoco

Recuperato senza danni questa mattina dai Vigili del fuoco, un cane da caccia in una zona montana e molto impervia del comune di Civitella Roveto. L’animale, seguendo probabilmente le tracce di un animale selvatico, è precipitato su un terrazzamento naturale in alta quota dal quale non riusciva a uscire.

In considerazione dell’area inaccessibile con altri mezzi, con manovre SAF (Speleo- Alpino-Fluviale), i soccorritori sono riusciti a raggiungere il cane e, dopo averlo ristorato con dell’acqua e del cibo, è stato trasportato in braccio presso un’area di ritrovo, dove è stato affidato al Servizio Veterinario della ASL per gli accertamenti di competenza.