Prato, due caprioli finiscono nelle vasche di una Villa: soccorsi dai pompieri

Sono intervenuti i vigili del fuoco questa mattina presso Villa Rospigliosi a Prato, in via Firenze, per soccorrere due caprioli finiti in una delle vasche ornamentali all’interno del parco della villa.



I due animali, dopo essere stati recuperati e dopo aver verificato che non fossero feriti, sono stati liberati nel bosco adiacente.