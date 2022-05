Salvataggio di una persona caduta sulla scogliera

Spread the love

Intervento dei vigili del fuoco di Livorno per il recupero di una persona di sesso femminile caduta sulla scogliera presso Calafuria loc. Le Vaschette intorno alle 12 di oggi.. L’infortunata è stata recuperata via mare in collaborazione tra la squadra VF di terra il personale della sezione nautica ed il nucleo nssa (sommozzatori) e successivamente affidata alle cure del personale medico in attesa presso Antignano con l’ambulanza