Cinghiali a Roma, partono gli abbattimenti. Animali avvistati vicino ai parchi giochi

Regione Lazio e amministrazione capitolina varano nuove misure per contenere i casi di peste suina e le irruzioni di famiglie di cinghiali nei quartieri a Nord di Roma. Ma intanto un nuovo episodio inquietante è stato registrato in zona Valle Aurelia, a pochi passi dal nuovo centro commerciale Aura e dalla fermata della metropolitana.

Il fenomeno dell’invasione degli animali selvatici nella Capitale aumenta di giorno in giorno. E questo mentre in città cominciano a essere registrati casi di peste suina. Due nuovi casi sono stati trovati in cinghiali presenti nel parco dell’Insugherata, lo stesso dove era stato individuato il caso zero. La Regione ha avviato un monitoraggio sul fenomeno, mentre il Comune sta installando reti nelle zone dove ci sono stati maggiori avvistamenti per impedire agli animali di raggiungere le zone urbane.