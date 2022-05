Finestre forzate e bottiglie incendiarie nella sede del Circolo Arci Cas’aupa: «Siamo amareggiati e preoccupati»

Spread the love

MESSAGGEROVENETO

UDINE. Piú bottiglie con liquido infiammabile sono state gettate all’interno dello stabile che in via val d’Aupa, a Udine, ospita l’associazione giovanile di promozione sociale Get Up, il gruppo teatrale Ccft, Arcigay Friuli, il circolo Cas’Aupa e Arci Comitato Territoriale Udine.

Chi ha messo a segno l’atto intimidatorio ha forzato una tapparella che si trova nella parte posteriore della struttura, rotto un vetro e gettato all’interno della sala utilizzata per le prove dai gruppi teatrali le bottiglie.