I ragazzi alla scoperta di Verona

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

COMUNICATO STAMPA

Per opportuna conoscenza si informa che il giorno 12 maggio p.v. presso il piazzale del Comando Provinciale VV.F. sito in Verona – Via Polveriera Vecchia n. 12, avrà luogo la tradizionale manifestazione rivolta agli studenti delle scuole di Verona e provincia.

Saranno più di 500 i ragazzi di vari istituti scolastici di ogni ordine e grado che potranno assistere durante la mattinata alle manovre attraverso le quali i Vigili del Fuoco mostreranno i vari scenari nei quali si trovano ad operare durante lo svolgimento quotidiano dei compiti istituzionali e le relative tecniche di addestramento.

La manifestazione avrà inizio alle ore 9.30 ed una durata di circa 2 ore e sarà preceduta da un breve saluto da parte del Sindaco di Verona e del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Lo scopo della stessa è quello di far prendere coscienza agli studenti dell’importanza del servizio reso dai Vigili del Fuoco.

A parte gli aspetti spettacolari delle manovre non mancheranno momenti informativi durante i quali agli studenti saranno forniti una serie di consigli su come comportarsi per prevenire ed affrontare eventuali emergenze nell’ottica della divulgazione della cultura della sicurezza.

Verona lì 10/05/2022