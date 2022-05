“I soldati russi non obbediscono più”: ecco cosa sta succedendo al fronte

Spread the love

MSN.COM/IT – urly.it/3nhda

Se prima della parata che si è tenuta ieri a Mosca per il Giorno della Vittoria il morale dei soldati russi in Ucraina era già ridotto ai minimi termini, le parole dello Zar non hanno “convinto” più di tanto gli uomini di Putin impegnati in Donbass. Come abbiamo visto sul Giornale.it, qualche giorno fa è arrivata la notizia degli autosabotaggi che starebbero compiendo ai danni dei propri carri armati per metterli fuori uso e evitare di combattere secondo le intercettazioni del Servizio di Sicurezza ucraino. Sulla stessa falsariga, anche il Pentagono ha ricevuto notizie di ammutinamenti da parte dei russi in Donbass che si sarebbero rifiutati di eseguire gli ordini ricevuti dai loro superiori.