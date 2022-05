Latina, sopralluogo tecnico per il recupero dell’ex carcere di Santo Stefano

Spread the love

CORPO NAZZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Lo scorso 7 maggio si è svolto un tavolo tecnico presso l’isola di Ventotene per il recupero dell’ex carcere di Santo Stefano. All’incontro, presieduto dal prefetto Maurizio Falco con la Commissaria Straordinaria di Governo On. Silvia Costa e la Commissaria prefettizia Monica Perna, hanno partecipato i vertici delle forze di Polizia, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, della Capitaneria della Provincia di Latina e gli uffici comunali dell’isola. Sono state esaminate le diverse problematiche e le possibili soluzioni a breve. Il lunedì successivo si è svolto il sopralluogo sull’isola di Santo Stefano, con il riscontro fattivo della situazione in essere e dei lavori in corso affidati al soggetto attuatore Invitalia.