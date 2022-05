Latisana, anziana rimane accanto al marito morto per giorni, li trovano i Vigili del fuoco

Spread the love

A Latisana un episodio tanto drammatico quanto commovente. Un’anziana donna è rimasta accanto al corpo senza vita del marito per diversi giorni, senza avere la forza di chiamare i soccorsi. È rimasta accanto al suo consorte vegliando su di lui, in stato confusionale su cosa fare e forse anche su cosa fosse accaduto. I Vigili del fuoco sono entrati nella loro abitazione su richiesta dei vicini poiché da alcuni giorni i due anziani non erano stati più visti. Fonte notizia: rainews.it