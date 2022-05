Otto pecore morte trovate nel Canale Villoresi

Spread the love

https://primamilanoovest.it/cronaca/otto-pecore-morte-trovate-canale-villoresi/

Macabro ritrovamento nel Canale Villoresi. E’ quello fatto la mattina di oggi, martedì 10 maggio 2021, da alcuni passanti che hanno notato delle pecore che galleggiavano in acqua. Erano circa le 8 quando è scattato l’allarme.

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Vigili del fuoco del distaccamento di Legnano. Gli animali erano incastrati a ridosso della presa di un canale laterale. In azione anche i pompieri sommozzatori arrivati da Milano oltre alla Polizia locale e personale del Consorzio Villoresi e Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente). Da accertare se gli ovini sono finiti in acqua accidentalmente oppure gettate da qualcuno, morte, per smaltirle abusivamente.