Paura nella notte, incendio in un capannone di via de Pazzi

LIVORNO. Incendio nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 maggio in via De Pazzi, zona Torretta. Le fiamme sono divampate, intorno all’1 e 30, all’interno di un capannone spesso utilizzato come rifugio da persone senza fissa dimora. Le cause dell’incendio, domato dai vigili del fuoco, sono ancora in corso di accertamento. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato due ambulanze della Svs, una col medico proveniente da via San Giovanni e l’altra da Ardenza. Non ci sono feriti