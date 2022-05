Trieste, fiamme dal tetto di un capannone commerciale in costruzione

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Qualche minuto prima delle 13 la sala operativa del comando ha ricevuto alcune chiamate che segnalavano un’alta colonna di fumo nero che si levava dal tetto di un capannone commerciale in costruzione in Via dell’Istria. La sala operativa del comando ha immediatamente attivato due squadre, l’autobotte, l’autoscala, il Capo Turno e il Funzionario di Guardia della sede centrale, facendo arrivare un’ulteriore autobotte dal distaccamento di Muggia.

Ad andare a fuoco erano stati alcuni pannelli isolanti del tetto. Sul posto, una squadra iniziava lo spegnimento delle fiamme, un’altra provvedeva a fare un giro di ricognizione di tutto il fabbricato per sincerarsi che all’interno non fosse rimasta intrappolata alcuna persona. L’incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, non ha coinvolto persone e i Vigili del fuoco hanno avuto ragione delle fiamme in breve tempo.

Una volta terminate le operazioni di spegnimento i soccorritori sono passati alla minuta bonifica e messa in sicurezza verificando che gli impianti tecnologici presenti sul tetto e nel piano sottostante e i pannelli isolanti del tetto vicini a quelli andati a fuoco non avessero al loro interno eventuali focolai residui. I Vigili del fuoco hanno interdetto l’accesso a una parte del tetto e del piano sottostante fino a verifica strutturale eseguita da tecnici qualificati.