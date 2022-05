Uscito di strada di un autocarro cisterna trasportante circa 4000 lt di gas GPL

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LIVORNO

In corso dalle 16 circa un intervento dei vigili del Fuoco a Portoferraio, strada provinciale per bagnata, a seguito di un uscita di strada carreggiata di un autocarro cisterna trasportante circa 4000 lt di gas GPL , al momento il mezzo è stato ancorato provvisoriamente, nella giornata di domani si prevede l’intervento del personale specializzato per i travasi del nucleo VF travasi di Roma