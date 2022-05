Draghi a Biden: “Nostri Paesi uniti ma la gente ora vuole sapere come mettere fine ai massacri”

Spread the love

rainews.it – “Abbiamo molte cose di cui parlare. Benvenuto, amico”. Così il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha accolto il premier italiano, Mario Draghi, nello studio Ovale della Casa Bianca. “Sei un buon amico e un grande alleato e abbiamo con l’Italia una lunga storia di legami condivisi” ha continuato Biden. “Putin pensava di dividerci ma ha fallito“. Ha sottolineato Draghi. Biden ha fatto riferimento alla “lunga storia di legami condivisi” tra i due paesi e al modo in cui tanti italoamericani ”sono orgogliosi” delle loro origini.

Biden rivolto a Draghi ha detto: “C’è una cosa che apprezzo: il suo sforzo di unire la Nato e l’Ue. Era difficile credere che andassero di pari passo – ha continuato- era più probabile che si sarebbero divise ma lei è riuscita a farli andare di pari passo”.

“Le nostre nazioni sono unite in modo forte e la guerra in Ucraina ne ha ulteriormente rafforzato l’unione. Siamo uniti nel condannare l’invasione dell’Ucraina, uniti nelle sanzioni e nell’aiutare l’Ucraina come ci ha chiesto il presidente Zelensky. “, ha detto Draghi rivolto al presidente americano