Guerra Russia-Ucraina, ancora missili su Odessa. Putin alla parata del 9 maggio: “Attacco perché l’Occidente voleva invaderci”. Il Pentagono: “Parole ridicole”

Spread the love

ilsecolo XIX – urly.it/3nj0-

Settantacinquesimo giorno di guerra in Ucraina. Dalla piazza Rossa il presidente russo ha parlato in apertura della parata per il giorno della Vittoria. «La Nato creava una minaccia ai nostri confini, l’intervento è stato preventivo» ha detto.

Poi si è rivolto alle forze armate impegnate al fronte: «Voi combattete per la sicurezza patria e per il futuro affinché non ci sia posto nel mondo per i criminali nazisti». Invece il presidente ucraino Zelensky, in un video messaggio postato su Telegram, ha affermato: «Stiamo lottando per la libertà dei nostri figli e quindi vinceremo. Non dimenticheremo mai cosa fecero i nostri antenati durante la seconda guerra mondiale, che uccise più di otto milioni di ucraini.

Molto presto ci saranno due giornate della vittoria in Ucraina mentre qualcuno non ne avrà nessuna e Khreshchatyk vedrà la parata della vittoria, la vittoria dell’Ucraina». Intanto la presidente della Commissione Ue Von der Leyen chiama Zelensky: «Nella Giornata dell’Europa si è parlato del supporto al percorso europeo dell’Ucraina e non vediamo l’ora di ricevere le risposte al questionario per la sua candidatura» ha detto. La Commissione punta a dare il suo parere a giugno. E il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, visita a sorpresa Odessa per la Giornata dell’Europa ma poi è costretto a cercare riparo a causa di un raid.