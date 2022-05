Incidente stradale tra due autovetture – ferita una donna

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI

squadra VVF del Comando Prov. Le di Brindisi è intervenuta sulla SS 16 per incidente stradale che ha coinvolto due autovetture, una toyota yaris e una citroen saxo,2 donne coinvolte di cui una ferita soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale. Il nostro intervento è valso a mettere in sicurezza le auto eliminando eventuali perdite di carburante e staccando l alimentazione dell impianto elettrico prevenendo cosi il rischio di un eventuale corrocircuito.

sul posto forze dell’ordine.