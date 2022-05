Incidente sul lavoro a Marilleva, un 58enne cade dalla funivia: elitrasportato al Santa Chiara

Spread the love

lavocedeltreentino.it – urly.it/3nj00

E’ avvenuto nella mattinata di oggi mercoledì 11 maggio a Marilleva in Val i Sole un incidente sul lavoro. Un operaio di 58 anni si è infortunato ed è stato portato all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Dopo una breve valutazione, i sanitari arrivati sul posto, hanno deciso di portare l’operaio in ospedale. Lo hanno prima stabilizzato e poi immobilizzato per il trasporto in elicottero.

Secondo le informazioni sarebbe caduto mentre si stava occupando della manutenzione di una funivia. L’allarme sarebbe scattato poco prima delle 10 del mattino.