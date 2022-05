Persona deceduta all’ interno di un campo fotovoltaico.

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LATINA

Il personale operativo dei Vigili del Fuoco di Latina è intervenuto nell’omonimo comune, via Astura, a seguito della richiesta di un soccorso a persona.

La squadra giunta sul posto, constatava la presenza di un uomo deceduto all’ interno di un campo fotovoltaico.

Il lavoratore, probabilmente morto folgorato, stava effettuando attività manutentive.

Il nostro intervento si è reso necessario per recuperare il corpo in sicurezza e metterlo a disposizione delle autorità competenti che dovranno accertare l’esatta dinamica dell’evento.

Sul posto, ognuno per le proprie competenze, anche 118, Carabinieri e Ispettorato Territoriale del Lavoro.