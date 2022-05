Agrate Brianza, operaio folgorato da una scarica elettrica alla St Microelectronics

Spread the love

https://milano.corriere.it/notizie/lombardia/22_maggio_12/monza-folgorato-una-scarica-elettrica-380-volt-mentre-lavora-gravissimo-operaio-24enne-dc7b875c-d208-11ec-887c-70e4d8d3607c.shtml

Le fiamme scaturite dal quadro elettrico lo hanno investito in pieno assieme a una scarica di 380 volt, procurandogli ustioni di secondo grado in tutto il corpo. Per il lavoratore — un 24enne di origini palestinesi, secondo le prime informazioni — è stato necessario il trasporto all’ospedale di Niguarda a Milano in codice rosso, a causa della gravità delle ferite riportate mentre operava nell’area industriale della St Microelectronics di Agrate Brianza, a poca distanza dall’autostrada A4 Milano-Brescia, anche se la zona dell’infortunio sarebbe nel Comune di Caponago.

La dinamica dell’incidente

Il giovane, verso le 14, sarebbe stato investito da una fiammata, provocata forse da un cortocircuito che gli avrebbe provocato bruciature a collo, testa e braccia. Assieme a lui stava operando un altro manutentore di 35 anni, di nazionalità egiziana, portato a Vimercate con ferite decisamente più lievi. I due sono dipendenti di ditte esterne che si occupano di manutenzione elettrica.