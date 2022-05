Incidente sul lavoro: perde la vita un operaio di 37 anni

Spread the love

primabrescia.it – https://primabrescia.it/cronaca/incidente-sul-lavoro-a-perdere-la-vita-un-operaio-di-37-anni/

É accaduto questa mattina (giovedì 12 maggio) poco dopo le 11.30 in un’azienda di via Fusina in località Bussago a Bedizzole. A perdere la vita è stato un operaio di 37 anni della Bassa bresciana.

L’uomo si trovava all’interno dell’azienda di via Fusina per montare un macchinario automatico per la mungitura e, stando ad una prima ricostruzione, sembra che nel montaggio qualcosa sia andato storto.

Addosso al 37enne sarebbe così finita una piattaforma, l’impatto violentissimo si è rivelato fatale. Ad intervenire prontamente sul posto i Vigili del Fuoco da Brescia e il personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. A giungere sul luogo dell’accaduto anche i carabinieri di Desenzano del Garda e i tecnici della medicina del lavoro dell’Ats Brescia ai quali è spettato il compito di ricostruire la dinamica del tragico incidente.