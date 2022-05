Legittima l’esclusione dal concorso per un tatuaggio?

Spread the love

srudiocataldi.it –

Il bando che prevede l’esclusione dal concorso dei soggetti che hanno tatuaggi visibili legittima la decisione della Commissione di escludere il candidato che sulla coscia ha un tatuaggio che il pantaloncino non riesce a coprire

Legittima l’esclusione dal concorso del candidato che vuole fare il Carabiniere e che sulla coscia destra presenta un vistoso tatuaggio. E’ il bando stesso a disporre l’esclusione dei candidati che presentano tatuaggi visibili, per cui è corretta e di natura tecnica la decisione presa dalla Commissione dopo aver fatto indossare al candidato l’uniforme ginnica che prevede anche i pantaloncini corti. Non rileva che il candidato contesti la misura errata della taglia che gli è stata fatta indossare dalla Commissione se poi non indica quella corretta. Il ricorso contro la sentenza del Tar, che già in primo grado aveva disatteso le doglianze del candidato va quindi disatteso. Questo il contenuto della sentenza n. 2615/2022 del Consiglio di Stato



