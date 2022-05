Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LIVORNO

Ancora in corso il recupero della cisterna di GPL a Portoferraio . Ieri sono iniziate le operazioni di travaso del prodotto che presumibilmente porteranno alla rimozione del mezzo in sicurezza, sul posto opera il nucleo specializzato per i travasi del comando dei Vigili del Fuoco di Milano ed una squadra di Vigili del Fuoco a supporto.