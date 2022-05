Video – Addestramento del Nucleo Cinofili Regionale dei Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia

Spread the love

CORPO NAIONALE VIGILI EL FUOCO

Svolto nei locali di una ex stabilimento per la lavorazione delle carni di Aquilinia, a Muggia (TS), un addestramento del Nucleo Cinofili Regionale dei Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia. Sei gli operatori, con relativi cani, giunti a Trieste dai quattro Comandi della regione che hanno lavorato per l’intera giornata all’interno della struttura simulando operazioni di ricerca e soccorso dispersi

