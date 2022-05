Arretrati Vigili del Fuoco: la tabella 2022 con gli importi

Spread the love

Con il rinnovo del contratto 2019-2021 si attendono gli arretrati del triennio scorso e dei mesi del 2022 in cui gli aumenti non sono stati erogati.

Tra i benefit, vi sono ovviamente anche gli arretrati che verranno erogati, presumibilmente, nel mese di giugno, dal momento che il ritardo nella pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale ha dilatato i tempi e fatto slittare il pagamento che, si sperava, potesse arrivare già nel cedolino stipendiale di maggio (qui).

Gli arretrati corrisposti saranno per il triennio scorso e per i mesi del 2022 in cui gli incrementi non sono stati erogati e quindi i vigili del fuoco si ritroveranno una bella somma in busta paga, ci auguriamo quanto prima.

Per avere idea degli importi degli arretrati possiamo analizzare la tabella.

Arretrati Vigili del Fuoco: la tabella aggiornata

Nella tabella riportata di seguito, possiamo notare che gli arretrati variano in base al ruolo e alla carica ricoperta e anche all’anzianità.

Fino al 2 febbraio 2022, un vigile del fuoco percepirà di arretrati 1.260,67€, alla cifra si devono aggiungere gli arretrati dopo il 2 febbraio 2022 che ammontano a 68,62€ mensili. Se il pagamento ci sarà a giugno, gli arretrati aggiuntivi saranno di 274,48€ che si sommeranno ai 1.260,67€ maturati fino al 2 febbraio.