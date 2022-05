Dalla generosità di un cittadino un’autoscala da oltre 30 metri per i vigili del fuoco: la donazione per aiutare la comunità

Spread the love

idolomiti.it – urly.it/3nm03

TAIO. Una nuova autoscala che può arrivare a una lunghezza oltre i 30 metri: è questo il nuovo acquisto del Corpo dei vigili del fuoco di Taio possibile grazie a una generosa donazione di un concittadino.

Il donatore ai vigili del fuoco ha spiegato che desiderava lasciare i suoi beni alla comunità, e ha scelto i pompieri come riferimento per questa sua volontà.

Dopo molte analisi e valutazioni è stato scelto di acquistare in Germania un automezzo usato ma in ottimo stato e completamente revisionato: “Questo nuovo arrivo – sostengono i vigili del fuoco – ci permetterà di migliorare il servizio offerto garantendo tempestività anche nei soccorsi e negli interventi in quota, migliorando la sicurezza dei cittadini e al tempo stesso quella dei volontari”.