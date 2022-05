Orsetto investito sulla SS43: soccorso dai forestali e dai Vigili del Fuoco di Campodenno

Spread the love

lavocedeltrentino.it – urly.it/3nm00

Un orsetto è stato investito la notte scorsa, tra venerdì e sabato intorno all’1.30, sulla SS43 della Val di Non nella zona di Campodenno, di fronte al depuratore.

Un’auto che viaggiava in direzione Cles si è scontrata con il plantigrado, che è rimasto ferito a due arti (uno anteriore ed uno posteriore) che sono fratturati. L’investitore è ignoto. Immediato l’intervento da parte dei forestali e dei Vigili del Fuoco volontari di Campodenno, i quali si sono portati sul posto per soccorrere il piccolo orso che, spaventato, si era spostato verso il bosco.

Una volta avvicinato l’animale, il veterinario è riuscito a sedarlo. L’orso è pertanto stato trasferito presso l’apposita struttura del Casteler per rendere possibili le cure per il tempo strettamente necessario a consentirne la riabilitazione e la re-immissione in natura.