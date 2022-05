Roma, cavallo scivola nell’Aniene: lo salvano i vigili del fuoco

Spread the love

QUOTIDIANO.NET – https://www.quotidiano.net/roma/cavallo-fiume-aniene-1.7670667

Roma, 14 maggio 2022 – Stava percorrendo il sentiero quando il cavallo è scivolato nell’Aniene ed è rimasto impantano nel letto del fiume. L’animale immerso nell’acqua per metà del corpo non riusciva a risalire e rischiava di annegare. Hanno lavorato per ore i Vigili del fuoco per tiralo fuori dall’acqua e metterlo in salvo.

l cavallo è caduto giù all’altezza di viale Tirreno, in zona Montesacro a Roma. I vigili del fuoco per ore hanno cercato di liberarlo perché l’animale è rimasto impantanato nel fondale fangoso del fiume, a ridosso della riva.

Il fatto è accaduto questa mattina alle 9 circa, sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco di Nomentano, i sommozzatori e l’elicottero Drago Vf. Il cavallo è stato accuratamente imbracato e riportato salvo sulla terra ferma.