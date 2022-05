Cavallo a terra non si rialza, ci pensano i vigili del fuoco

Spread the love

In un maneggio di via di Tramontana a Livorno quest’oggi i vigili del fuoco del comando provinciale hanno prestato soccorso a un cavallo che non riusciva a rialzarsi da terra da diverso tempo. Questa mattina alle 10 l’animale è stato imbracato e sollevato con l’autogru, dato il peso del cavallo. Il personale veterinario è rimasto presente finché l’equino non ha ripreso completamente le forze, così da poter togliere le briglie.