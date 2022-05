Guerra Ucraina, mamma e papà uccisi dai russi: orfano il bimbo nato nell’acciaieria

Spread the love

Un dramma famigliare, la morte dei genitori, nel dramma colletivo della guerra in Ucraina. Teatro della tragedia l’acciaiera di Azovstal, ultima roccaforte della resistenza ucraina contro i russi nella martoriata Mariupol, dove Vitaly e Alla Taranov si sono sposati poco prima della loro morte. Il marito è morto il 15 aprile durante un combattimento. Alla è rimasta uccisa l’8 di maggio in un bombardamento aereo dell’esercito russo. Avevano un bambino nato nell’acciaieria che è rimasto orfano.

La storia è stata resa nota dal vice comandante del reggimento Azov Sviatoslav Palamar in occasione della Giornata mondiale della famiglia del 15 maggio, e rilanciata su Telegram dal Comune di Mariupol. Palamar ha raccontato che questa “famiglia dei difensorì” si è unita al reggimento Azov quasi dall’inizio della sua nascita: “Si sono sposati ad Azov. La loro famiglia è nata qui e anche loro sono cresciuti qui. Anche il loro figlio è nato a Mariupol. Allochka prima della guerra lavorava come parrucchiera, lui era un funzionario delle Finanze, si preoccupava sempre più per gli altri che per se stesso. Cantava molto bene”