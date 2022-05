Incendio di sterpaglie sull’Isola di Linosa

Spread the love

Ultima ora da Lampedusa

La prima partenza di Lampedusa, è intervenuta alle ore 17-30 sull’ l’isola di Linosa, per incendio di sterpaglie – La squadra è partita dalla sede a bordo di una Vedetta della Guardia Costiera. l’Intervento è terminato attorno alle ore 20 – si sta provvedendo allo smassamento per evitare eventuali focolai.

Ogni qualvolta sulla piccola isola di Linosa si sprigiona un incendio, grande o piccolo che sia, i Vigili del Fuoco di Lampedusa devono intervenire poiché sulla splendida isola limitrofa purtroppo non c’è nemmeno un piccolo presidio per tenere pronte all’uso le attrezzature per fare fronte alle prime necessità d’intervento, visto che per raggiungere Linosa da Lampedusa necessitano circa 20 – 25 minuti se tutto va bene.

Si auspica che presto posso essere sanato questo inconveniente