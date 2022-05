Mestre, giovane muore stritolato nel cassonetto per la raccolta indumenti

Spread the love

Tragedia nella notte a Mestre. La vittima un giovane, probabilmente senza fissa dimora, che cercava di recuperare dei vestiti, ma ha trovato la morte. Una campana per la raccolta di indumenti, la trappola letale.

Secondo le prime ricostruzioni stava rovistando nel cassonetto degli abiti usati, quando si è sporto troppo. Ha perso l’equilibrio con le mani e la testa infilate all’interno della campana, attivando il meccanismo interno che separa il vano dove si infilano i sacchetti, dal deposito sottostante. A quel punto per lui non c’è stato scampo: incastrato nel congegno, non è riuscito più a liberarsi.

A dare l’allarme alcuni residenti dopo aver sentito delle grida provenire dalla strada. Una volta giunti sul posto i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo. Per aprire il cassonetto e recuperare il corpo, i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare le cesoie. La polizia sta procedendo all’identificazione della vittima: il giovane non aveva con sé alcun documento.