Il Sottosegretario Sibilia in Basilicata per un sopralluogo al presidio rurale di Viggianello

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nella mattina di lunedì 16 maggio il Sottosegretario On. Carlo Sibilia,, accompagnato dal Capo Dipartimento, prefetto Laura Lega, e dal Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ing. Guido Parisi, si è recato in visita istituzionale presso la Direzione Regionale e il comando di Potenza.

Atterrati intorno alle 10.30, i vertici dei Vigili del fuoco si sono subito diretti al comando dove hanno incontrato il Direttore Regionale e i comandanti di Potenza e Matera, prima, e le Organizzazioni Sindacali regionali, poi. Subito dopo hanno raggiunto la Prefettura per un incontro con il Presidente della Regione Basilicata, il Presidente della Provincia e il Sindaco di Potenza.

La visita istituzionale è proseguita con un sopralluogo al presidio Rurale AIB di Viggianello, il primo dei sei ‘Presidi rurali’ dei Vigili del fuoco che saranno a breve inaugurati. Accompagnati sempre dal Direttore Regionale e dal comandante di Potenza, hanno poi effettuato anche un sorvolo del Pollino. “I presidi rurali sono un meccanismo per una più efficace lotta contro gli incendi boschivi” – ha detto Sibilia – “che consentiranno interventi più rapidi ed efficienti , grazie anche alla collaborazione con altri enti, per una miglior prevenzione del nostro prezioso patrimonio boschivo”. Dopo una giornata densa di incontri, il rientro in sede al reparto volo di Ciampino.