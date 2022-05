Incendio nel supermercato LIDL di via Salemi a Marsala

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCODI TRAPANI

Incendio al quadro elettrico generale del supermercato LIDL di via Salemi a Marsala. Un corto circuito ha mandato in fumo il locale quadro elettrici.

I vigili del fuoco di Marsala intervenuti tempestivamente hanno trovato il supermercato invaso dal fumo e i clienti già tutti fuori, alcuni dei quali hanno lasciato la spesa nelle casse

È in corso una verifica dei dispositivi di protezione e di sicurezza da parte degli stessi vigili del fuoco.

Non si lamentano feriti. Evacuazione spontanea delle 30 persone presenti al momento dell’incendio