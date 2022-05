Pubblicazione del B.U. del Personale del Ministero Interno contenente decreto di approvazione graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, a 53 posti nella qualifica di Ispettore Informatico del C.N.V.V.F.

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

La Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso – Ufficio per la gestione dei concorsi d’accesso comunica l’avvenuta pubblicazione del Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno n. 1/22 del 17 maggio 2022 contenente il decreto n. 116 del 17 maggio 2022 di approvazione della graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, a 53 posti nella qualifica di Ispettore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco