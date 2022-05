Ritrovata persona scomparsa ieri e intervento per il ribaltamento di un autorticolato

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LIVORNO

Nella serata di ieri poco prima delle 20 si è attivato il dispositivo di ricerca dei vigili del fuoco per la ricerca di una persona scomparsa uscita da casa intorno alle 11.30 della mattina di ieri avvistata poi nella zona del Corbolone con il suo scooter, la persona è stata rintracciata questa mattina intorno alle 7.40 in buone condizioni di salute, affidata comunque al personale sanitario. Il dispositivo di ricerca VF era composto da: una squadra VF di terra personale TAS 2(topografia applicata al Soccorso)con il Posto comando Avanzato che ha gestito le ricerche, personale SAPR (droni), 2 unita Cinofile. Di seguito alcune immagini

Una squadra dei vigili del fuoco di Livorno sta intervenendo sulla SGC FI.PI.LI direzione Firenze presso l’uscita di Vicarello in seguito ad un incidente stradale per il ribaltamento di un autorticolato, non si hanno notizie di altri veicoli o di persone coinvolte..in aggiornamento