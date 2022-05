Francia, da Emergency One veicoli antincendio completamente elettrici per i Vigili del Fuoco

Spread the love

emergency-live.com – urly.it/3npp0

Mezzi antincendio completamente elettrici da Emergency One alla Francia, la presentazione dell’accordo

Il ministro del governo scozzese per le imprese Ivan McKee ha incontrato Emergency One, i rappresentanti del servizio antincendio di Hérault e i funzionari del governo francese per celebrare l’importante contratto di esportazione nell’ambito di una visita in Francia il 16 maggio.

L’azienda ha sede a Cumnock, in Scozia, ed è il più grande produttore di attrezzature antincendio e di soccorso del Regno Unito, ora all’avanguardia nel settore dei veicoli di emergenza sostenibili con il lancio dell’E1 EV0™, il primo veicolo antincendio completamente elettrico al mondo, nell’ottobre 2020.

Il Ministro del Governo scozzese per le Imprese Ivan McKee ha dichiarato: “La spinta del governo scozzese verso le emissioni nette zero non è solo un imperativo ambientale, ma apre nuovi mercati e crea opportunità economiche”.

“Imprese come Emergency One stanno utilizzando la loro esperienza e il loro ingegno per sbloccare questo potenziale.

Il nuovo rapporto con i Vigili del Fuoco dell’Hérault è stato assicurato contro la concorrenza internazionale e posiziona l’azienda come leader globale del settore. “Ci congratuliamo con Emergency One, le auguriamo ogni bene e siamo lieti di sostenere i suoi sforzi attraverso il team di Scottish Enterprise”.