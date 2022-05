Rimini, premiati gli atleti delle Fiamme Rosse Alberto e Giulia Arpino per il progetto “incentivazione allo studio” promosso dalla FIS

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Il 15 maggio presso il Playhall di Riccione si è svolta la cerimonia di consegna dei riconoscimenti per il progetto “Incentivazione allo Studio”, promosso dalla Federazione italiana Scherma, in collaborazione con l’Istituto per il Credito Sportivo.

La premiazione, rivolta agli atleti-studenti più meritevoli, capaci di ottenere importanti risultati sia dal punto di vista sportivo che scolastico e universitario, si è svolta nell’ambito del 58° Gran Premio Giovanissimi ‘Renzo Nostini’ – Trofeo Kinder Joy of Moving, che ha visto la partecipazione di oltre 2.500 giovani schermitori.

Tra i premiati anche Alberto e Giulia Arpino, atleti della sezione scherma del G.S. VV.F. Fiamme Rosse, entrambi iscritti a corsi di laurea magistrale. Il riconoscimento è stato consegnato agli atleti dal Comandante VV.F. di Rimini, Ing. Piergiacomo Cancelliere, in rappresentanza dell’Ing. Guido Parisi, Capo del Corpo Nazionale VV.F. e Presidente delle Fiamme Rosse.