Bari: rimorchiatore affonda al largo della costa, 5 morti. Salvo il comandante

RAINEWS.IT –

Si aggrava il bilancio del tragico incidente, avvenuto in acque internazionali di competenza croata, che ha coinvolto un rimorchiatore italiano affondato a circa 50 miglia dalla costa di Bari. Sale a 5 il numero delle persone che hanno perso la vita. E’ stato individuato anche il corpo del quinto disperso tra componenti dell’equipaggio.

A bordo dell’imbarcazione c’erano in tutto sei marittimi: solo uno di loro, il comandante, un 63enne siciliano, è stato tratta in salvo e si trova adesso in ospedale nel Policlinico di Bari. Altri due sono stati recuperati morti, mentre gli altri tre componenti dell’equipaggio sono stati individuati in mare, ma i loro corpi non sono stati ancora recuperati. Le cinque vittime sono due marchigiane, due pugliesi e una tunisina.

